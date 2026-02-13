Irlanda del Nord doppio incarico per O’Neill | il ct guiderà anche il Blackburn Rovers

O’Neill ha annunciato di assumere anche il ruolo di allenatore del Blackburn Rovers, dopo aver già guidato la nazionale dell’Irlanda del Nord. La decisione nasce dalla volontà di gestire entrambi gli incarichi senza rinunciare a nessuno dei due. Il club britannico ha confermato ufficialmente la sua nomina, precisando che l’allenatore continuerà a seguire anche la squadra nazionale. La sua scelta si inserisce in un momento in cui altri tecnici, come Francesco Calzona, si sono trovati a ricoprire più ruoli contemporaneamente, creando un precedente nel calcio internazionale.

