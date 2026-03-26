Durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, l'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran sta implorando di raggiungere un accordo, affermazione che ha suscitato attenzione sui rapporti tra i due paesi. La dichiarazione si inserisce nel quadro delle tensioni e delle negoziazioni in corso tra Washington e Teheran. Nessun dettaglio su eventuali trattative o accordi specifici è stato fornito.

(LaPresse) Gli iraniani “stanno implorando di fare un accordo, non io”. Lo ha detto Donald Trump, presiedendo una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Gli iraniani “non sono pazzi, anzi sono molto intelligenti” e sono “dei grandi negoziatori”, ha aggiunto il presidente, che ha ribadito ancora una volta come i militari americani abbiano abbattuto gran parte dei missili e dei lanciatori di Teheran, oltre ad aver spazzato via la marina e le forze aeree nemiche. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Trump: "Teheran sta implorando di fare un accordo, non io"

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