Il ministro della Difesa ha dichiarato che un missile ha colpito una base militare a Erbil, senza causare vittime. Contestualmente, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha condannato gli attacchi provenienti da Teheran. In un altro intervento, un ex presidente degli Stati Uniti ha affermato che la questione iraniana non si è ancora conclusa.

Crosetto: “Un missile ha colpito la nostra base a Erbil. Stanno tutti bene” “Un missile ha colpito la nostra base di Erbil, non so ancora con che esito. Non ci sono vittime nel personale italiano”. E’ il messaggio che il ministro della Difesa Guido Crosetto ha inviato a Angelo Bonelli. Il leader di Avs, ospite di Realpolitik su Rete4, lo ha letto in tv. Contattato dall’Adnkronos, il ministro conferma di aver parlato “personalmente” con il colonnello Stefano Pizzotti, comandante della base. “Stanno tutti bene”, assicura Crosetto. Anche il capo di stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, si è messo in contatto con la base. Il prezzo del petrolio sta scendendo, ma gli Stati Uniti devono “finire il lavoro” in Iran. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Crosetto: “Un missile ha colpito la nostra base a Erbil. Non ci sono vittime”. Il Consiglio di Sicurezza Onu condanna gli attacchi di Teheran. Trump: “In Iran non abbiamo finito”

