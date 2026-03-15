Trump il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla Iran | Contatti con altri paesi

Il piano di Donald Trump di coinvolgere altri paesi per inviare navi nello Stretto di Hormuz non ha ancora avuto successo. L’ex presidente ha fatto un appello ai governi affinché partecipino all'iniziativa, mentre l’Iran afferma di aver avviato contatti con altri stati. Finora, nessuna nave è stata inviata e la situazione rimane tesa nella regione.

(Adnkronos) – Donald Trump chiama all'appello gli altri paesi, sollecitati a mandare navi per spingere l'Iran a riaprire lo Stretto di Hormuz. Il piano per una coalizione navale, però, fatica a decollare, La chiusura della via del petrolio, con oltre 2000 navi bloccate, paralizza il mercato del greggio con un incremento recordo dei prezzi: la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Iran, Trump chiede una coalizione: “Altri paesi mandino navi per aprire lo Stretto di Hormuz” Leggi anche: Crisi in Medio Oriente: l’Iran apre lo Stretto di Hormuz, Trump annuncia altri attacchi Trump: Mi sono convinto da solo a non attaccare l'Iran Tutto quello che riguarda Trump il piano per lo Stretto di Hormuz... Temi più discussi: Iran, Trump e i marines per l'assalto al petrolio: il piano e l''isola del tesoro'; Perché non ci sono alternative a passaggio petrolio da Stretto Hormuz; Trump invita a navigare a Hormuz, ma passano solo navi fantasma; Cosa vuole ottenere l’Iran bloccando lo stretto di Hormuz - Pierre Haski. Trump, il piano per lo Stretto di Hormuz non decolla. Iran: Contatti con altri paesiIl presidente americano invoca una coalizione internazionale con invio di navi. La Cina si sfila, il Giappone non apre. Regno Unito valuta opzioni ... adnkronos.com Iran, dai marines agli F-35B: il possibile piano Usa per liberare lo Stretto di HormuzLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, dai marines agli F-35B: il possibile piano Usa per liberare lo Stretto di Hormuz ... tg24.sky.it La chiusura di fatto dello Stretto di Hormuz ha bloccato circa il 20% del petrolio mondiale, facendo schizzare il greggio oltre i 100 dollari al barile per la prima volta dal 2022. L’Iran ha dimostrato di avere una leva che nessun attacco militare può neutralizzare i facebook Il ministro degli esteri iraniano ribadisce che lo stretto di #Hormuz è "chiuso solo per le petroliere dei nemici e i loro alleati" x.com