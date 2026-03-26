Iran | esplosione a nord di Tel Aviv 5 feriti

Giovedì mattina a Kfar Qasim, a nord di Tel Aviv, un missile iraniano ha esploso provocando cinque feriti. L’incidente ha coinvolto una località vicino alla città israeliana, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui responsabili. La situazione è stata segnalata dalle autorità locali, che stanno valutando i danni e le conseguenze dell’incidente.

Cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un’esplosione causata dal lancio di un missile iraniano giovedì mattina a nord di Tel Aviv, nella località di Kfar Qasim. Colpita un’abitazione, sul posto sono intervenuti i servizi di soccorso israeliani. I feriti sono stati trasportati in ospedale, le loro condizioni non sono gravi. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran: esplosione a nord di Tel Aviv, 5 feriti Articoli correlati Iran, Israele: 6 feriti a Tel Aviv dopo ultimo attacco missilistico Teheran(LaPresse) Sei persone sono rimaste leggermente ferite a Tel Aviv in Israele in seguito all’ultimo attacco missilistico iraniano. Guerra Iran, missile su Tel Aviv fa 6 feriti. Nuovo raid Idf sul Libano(Adnkronos) - Nuova giornata di guerra oggi, martedì 24 marzo, in Iran mentre sarebbero in corso colloqui tra gli Stati Uniti e il regime di Tehran. Sirene e forti esplosioni a TEL AVIV E GERUSALEMME per i MISSILI dall'IRAN Aggiornamenti e notizie su Tel Aviv Temi più discussi: La guerra del gas, bombe sul più grande giacimento iraniano e sul maxi gasdotto in Qatar; Attaccato l'impianto energetico di South Pars in Iran; La crisi in Medio Oriente - La giornata del 24 marzo - LIVEBLOG; Ultimatum di Trump all’Iran. Iran: esplosione a nord di Tel Aviv, 5 feriti(LaPresse) Cinque persone sono rimaste ferite in seguito a un'esplosione causata dal lancio di un missile iraniano giovedì mattina a nord di ... stream24.ilsole24ore.com Missili dall'Iran colpiscono Israele: 4 feriti e gravi danni nel centro di Tel Aviv VIDEOUn attacco missilistico proveniente dall’Iran ha colpito la città di Tel Aviv, in Israele, provocando quattro feriti lievi e ingenti danni materiali nel centro urbano. ilgazzettino.it Il regime islamico respinge il piano Usa: un’altra bomba a grappolo colpisce la zona di Tel Aviv, feriti. Missili sugli Emirati. Trump: “I negoziatori iraniani vogliono un accordo ma hanno paura di essere uccisi” Leggi l'articolo #Iran - facebook.com facebook Massicce formazioni di corvi su Tel Aviv e non è un film, ma uno scuro presagio secondo le interpretazioni talmudiche x.com