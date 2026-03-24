(LaPresse) Sei persone sono rimaste leggermente ferite a Tel Aviv in Israele in seguito all’ultimo attacco missilistico iraniano. Lo riferisce Times of Israel, citando i servizi di emergenza. Numerosi edifici e veicoli sono stati danneggiati. Secondo quanto riportato dai media israeliani, frammenti di missili avrebbero colpito Rosh Ha’ayin, a est di Tel Aviv, causando danni. “Quello che possiamo vedere qui è la testata di un missile che è esploso in mezzo alla strada. È esploso sopra le auto e ha creato un grosso buco nel terreno – ha detto Fadida Yaniv, sovrintendente di polizia -. E c’è un grosso danno all’edificio vicino all’esplosione. Stimiamo che siano qualcosa come 100 chilogrammi di testata esplosa in questo incidente”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, Israele: 6 feriti a Tel Aviv dopo ultimo attacco missilistico Teheran

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