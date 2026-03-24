(Adnkronos) - Nuova giornata di guerra oggi, martedì 24 marzo, in Iran mentre sarebbero in corso colloqui tra gli Stati Uniti e il regime di Tehran. Un missile balistico lanciato dall'Iran contro Tel Aviv ha causato il ferimento di sei persone. Secondo la polizia, il missile aveva una testata con cento chili di esplosivo e ha causato danni a diversi edfici e auto.Continuano intanto i bombardamenti di Israele sul Libano. Oggi un nuovo raid a sud di Beirut sulla città di Bshamoun, nel distretto di Aley, ha provocato almeno due morti, come ha reso noto il ministero della Sanità libanese. Le ragioni di una sconfitta. Capezzone: Giorgia contro tutti, che fare adesso Panico ad Anzio, esplode un appartamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Guerra Iran, missile su Tel Aviv fa 6 feriti. Nuovo raid Idf sul Libano

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