L’Istituto Oncologico Veneto Irccs ha ampliato la propria presenza nelle principali reti internazionali dedicate alla ricerca e all’assistenza oncologica in Europa. L’istituto ha rafforzato le collaborazioni strategiche avviate nel tempo, consolidando la partecipazione a nuove alleanze che puntano a promuovere studi e terapie per il cancro. Questa espansione mira a migliorare le attività di ricerca e le cure offerte ai pazienti.

Tra le novità principali c’è l’ingresso, dal 2026, in EUREGHA, il network europeo che riunisce le autorità sanitarie regionali e locali. Un’adesione che consentirà all’Istituto di intensificare il confronto con le istituzioni dell’Unione Europea e di partecipare più direttamente ai processi di sviluppo delle politiche sanitarie, in particolare sui temi della sostenibilità e dell’innovazione. Accanto a questo nuovo passaggio, prosegue la partecipazione a OECI, rete di cui lo Iov fa parte dal 2010 e che riunisce alcuni tra i più importanti istituti oncologici europei. L’obiettivo è condividere modelli avanzati di assistenza, favorire la ricerca traslazionale, promuovere studi multicentrici e migliorare in modo continuo la qualità delle cure. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - IoV protagonista in Europa, nuove alleanze per spingere ricerca e cure oncologiche

Articoli correlati

Verde speranza: parte la campagna per sostenere la ricerca delle cure oncologiche e progetti di prevenzioneParte anche in Abruzzo, a San Giovanni Teatino e Montesilvano, la campagna “Verde speranza”, al via giovedì 26 febbraio, a firma di Coop.

Meloni punta sull’Europa: nuove alleanze strategiche tra economia, energia e gestione flussi migratori.La Premier Giorgia Meloni sta ridefinendo l'approccio italiano alla politica europea, puntando su una diplomazia flessibile e pragmatica.