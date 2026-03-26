L’Istituto per le Opere di Religione ha comunicato la nomina di François Pauly come nuovo presidente del Consiglio di Sovrintendenza. La decisione è stata approvata dalla Commissione Cardinalizia il 28 gennaio. La nomina arriva in un momento di cambiamenti all’interno dell’istituto, senza ulteriori dettagli sulle funzioni specifiche o sui motivi di questa scelta.

L’ Istituto per le Opere di Religione (Ior) ha annunciato che il lussemburghese François Pauly è stato nominato prossimo presidente del Consiglio di Sovrint endenza: la scelta è stata approvata dalla Commissione Cardinalizia il 28 gennaio. Succederà a Jean-Baptiste Douville de Franssu, che ricopre l’incarico dal 2014: l’attuale presidente resterà in carica fino alla riunione del Consiglio prevista per il 28 aprile, quando saranno approvati i risultati finanziari dello Ior al 31 dicembre 2025. Chi è François Pauly. Pauly è membro del Consiglio di Sovrintendenza dal 2024 e, come sottolinea lo stesso Ior in una nota, «vanta una solida esperienza nel settore finanziario». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ior, Pauly nominato presidente del Consiglio di Sovrintendenza

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