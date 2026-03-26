Io voto Onorato Ma pure Fratoianni o forse Ferragni

Un elettore ha dichiarato di preferire Alessandro Onorato come candidato, anche se ha espresso interesse per altre figure politiche come Fratoianni e Ferragni. Ha specificato di sostenere anche Alfio Marchini come possibile candidato premier e ha manifestato la speranza che Marchini si candidi alle primarie del Partito Democratico. La scelta sembra legata a preferenze personali e a possibili scelte future nel panorama politico.

Il mio voto va ad Alessandro Onorato. O meglio, per me il premier giusto è Alfio Marchini. Spero tantissimo che si presenti alle primarie del Pd. Da qui a Palazzo Chigi è un attimo. Due legislature piene dal 2027 al 2037. Ma il dott. Marchini per ora non si candida. Quindi vada per Onorato che sarà segretario nazionale Pd per anni sei. Mantenendo sia la carica di segretario dei comunisti che premier. Quindi G7, Forum, Doha. Delega ai servizi a Enrico Montesano che se si presenta come segretario dei democratici lo voto 100 per cento. Mi piacerebbe votare anche la Salis, ma non sembra intenzionata. Potrebbe diventare un ministro dalla vittoria alle primarie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Io voto Onorato. Ma pure Fratoianni, o forse Ferragni Articoli correlati Leggi anche: Io voto Conte. Nell’itinerario post garantista, è lui l’interprete migliore della sinistra. Si esagera? Forse no. Caro Fontana, ora la applaude pure FratoianniCaro Lorenzo Fontana, caro presidente della Camera, le scrivo questa cartolina per farle i complimenti.