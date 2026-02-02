Lorenzo Fontana riceve i complimenti di Fratoianni. Il presidente della Camera, appena riceve una lettera, si vede arrivare anche gli elogi dell’ex alleato di governo, Nicola Fratoianni. La lettera, un messaggio diretto, prende spunto da una semplice cartolina per complimentarsi con Fontana, senza troppi giri di parole. La scena si ripete in un clima di apparente distensione, che lascia qualche osservatore sorpreso.

Caro Lorenzo Fontana, caro presidente della Camera, le scrivo questa cartolina per farle i complimenti. Finalmente ce l’ha fatta: ha avuto gli applausi di Nicola Fratoianni. Dice che lei ha «evitato lo sfregio delle istituzioni». Anche i giornaloni, dopo averla infamata per anni, hanno compreso il suo valore: « Fontana fa argine al Far West di Montecitorio», ha titolato trionfale il Messaggero. Il suo merito: aver tappato la bocca a chi voleva (democraticamente) proporre una legge per il rimpatrio dei clandestini, chiudendo loro in faccia le porte della Camera dei Deputati. Dove, anche sotto la sua presidenza, evidentemente la linea resta quella di sempre: tutte le opinioni sono libere, purché piacciano a Boldrini&Bonelli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Caro Fontana, ora la applaude pure Fratoianni

Il governo Meloni è accusato di sostenere le milizie di Haftar a Bengasi, dopo aver rafforzato i rapporti con trafficanti come Almasri e fornito motovedette per le operazioni di cattura dei naufraghi.

Fratoianni ha ringraziato il personale di Montecitorio per aver mantenuto l'ordine durante una giornata difficile.

