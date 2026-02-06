Cecchino a Sarajevo l' angoscia di un sanvitese | Ero in Bosnia durante il conflitto un' esperienza che ti segna per tutta la vita
Un sanvitese rivela l’angoscia vissuta durante il conflitto in Bosnia. Ricorda di essere stato lì, tra i proiettili e le tensioni, e di come un gesto apparentemente normale come bere un caffè al balcone si sia trasformato in un ricordo drammatico. La sua testimonianza mette in luce quanto quell’esperienza lo abbia segnato per sempre.
“Il solo pensiero di aver condiviso un momento così semplice, come bere un caffè al balcone, con una persona del genere mi ha scosso profondamente. Un livello di barbarie come quello che emerge dalla stampa costringe chiunque a interrogarsi, amaramente, su cosa sia davvero l’uomo”. Non nasconde.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Indagato per omicidio in Sarajevo dopo che un cecchino sparò a civili durante lo sport.
Un ottantenne è stato indagato per omicidio a Sarajevo dopo aver sparato a civili durante una partita sportiva.
I “cecchini di Sarajevo”, chi era la gente che pagava per andare a sparare sui civili durante la guerra in Bosnia
Italy Probes Claim Rich Tourists Paid to Shoot Civilians in Bosnia War | Vantage with Palki Sharma
Argomenti discussi: Il profilo dell'80enne indagato nell'inchiesta su turisti cecchini di Sarajevo; Cecchini a Sarajevo, c’è un indagato per omicidio: è un ex autotrasportatore di Pordenone; 'Cecchini del weekend' a Sarajevo, indagato per omicidio un 80enne di Pordenone; Cecchini del weekend, indagato un ottantenne sanvitese.
Cecchini italiani ai safari umani a Sarajevo: l'80enne friulano dagli omicidi al volontariato con gli anziani. E spuntano altri quattro indagatiSAN VITO AL TAGLIAMENTO (PORDENONE) - Potrebbero aumentare gli indagati nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Milano sui cecchini del weekend, che pagavano per andare ... ilgazzettino.it
Bosnia: cecchini a Sarajevo, procura Milano indaga su viaggi e registri frontieraMilano, 6 feb. (Adnkronos) - Documenti di viaggio e registri ai valichi di frontiera. E' su questo scambio di informazioni, e non solo, che si ... iltempo.it
Cecchino a Sarajevo. Un ex camionista (oggi ottantenne) di Pordenone indagato per omicidio x.com
Il13. . “ CECCHINI DEL WEEKEND “ A SARAJEVO. L’INTERVENTO , DELLA GIORNALISTA DEL 13TV E BLOGGER, MARIANNA MAIORINO. facebook
