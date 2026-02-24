Processi che hanno fatto storia e diritto | a Salerno il libro di Cecchino Cacciatore

Alla Sala Teatro I Giardini di Trotula un incontro sulle vicende giudiziarie del passato promosso dalla rassegna Giovediamoci Appuntamento con la presentazione del libro "La Storia compagna della giustizia" di Cecchino Cacciatore a Salerno, presso la Sala Teatro I Giardini di Trotula in via Bastioni 12. L'incontro è previsto per giovedì 26 febbraio alle ore 18.30. L'evento si inserisce all'interno di "Giovediamoci", rassegna letteraria giunta al terzo anno di attività, promossa dalla cooperativa sociale Laboratorio dei Pensieri Scomposti in collaborazione con l'ASL di Salerno e il Progetto AVANTI. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

GIOVEDIAMOCI Progetto #Avanti Ritorna a GIOVEDIAMOCI Cecchino Cacciatore con “La storia compagna della giustizia” rileggendo il procedimento penale attraverso i secoli. Sarà piacere mio e di Umberto Flauto accoglierlo giovedì 26 alle 18:30 come sem - facebook.com facebook