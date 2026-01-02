Fastweb e Vodafone Italia dal 1° gennaio la fusione | nasce Fastweb SpA

A partire dal 1° gennaio 2026, Fastweb e Vodafone Italia si uniranno in un’unica società, Fastweb S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione approvata dalle assemblee degli azionisti. Questa operazione rappresenta un passo importante nel settore delle telecomunicazioni, con l’obiettivo di offrire servizi più integrati e efficienti ai clienti. La nuova realtà continuerà a operare sotto il marchio Fastweb, mantenendo l’impegno verso qualità e innovazione.

Dal 1° gennaio 2026, dopo la fusione per incorporazione approvata dalle assemblee degli azionisti, Fastweb e Vodafone Italia confluiscono in una sola realtà societaria. La nuova entità opera sotto la denominazione di Fastweb S.p.A., formalizzando un passaggio che, come indicato in una nota, viene presentato come l’avvio di un “nuovo capitolo” per il mercato delle telecomunicazioni in Italia e la nascita di un operatore di primo piano a livello nazionale. I dati. I numeri delineano la dimensione del nuovo perimetro: oltre 20 milioni di linee mobili e 5,8 milioni di linee fisse. Su questa base, Fastweb si posizionerebbe come il principale operatore infrastrutturato del Paese, puntando su un patrimonio tecnologico che combina rete mobile e rete fissa in una strategia unica di copertura e capillarità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Fastweb e Vodafone Italia, dal 1° gennaio la fusione: nasce Fastweb S.p.A. Leggi anche: Disservizi alla rete Fastweb+Vodafone: blackout del Wi-Fi fisso in tutta Italia Leggi anche: Fastweb down in tutta Italia, problemi e disservizi anche per Vodafone: perché non funziona la rete, che cosa succede e quando riparte La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Fastweb e Vodafone Italia, dal 1° gennaio la fusione: nasce Fastweb S.p.A. - Incorporazione approvata dagli azionisti: oltre 20 milioni di linee mobili e 5,8 milioni di linee fisse ... ilgiornale.it

Fastweb incorpora Vodafone Italia, nasce operatore Tlc di primo piano - A seguito della fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, a partire dall'1 gennaio 2026 Fastweb e Vodafone Italia sono diventate un'un ... msn.com

Fastweb incorpora Vodafone Italia ma restano i brand commerciali Fastweb, Vodafone e ho. - A seguito della fusione per incorporazione deliberata dalle rispettive assemblee degli azionisti, a partire dal 1° gennaio 2026 Fastweb S. teleborsa.it

FASTWEB E VODAFONE SI FONDONO, AUMENTI IN ARRIVO!

Ormai ci siamo, a breve la fusione dei siti web Fastweb e Vodafone - facebook.com facebook

Fastweb aggiorna il sito Vodafone: pochi giorni alla fusione effettiva x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.