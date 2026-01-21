Treni linea Firenze-Viareggio | persona investita a Prato circolazione bloccata

Nel pomeriggio di oggi, la circolazione dei treni sulla linea Firenze-Viareggio è stata interrotta a causa di un incidente a Prato. Una persona è stata investita da un treno regionale vicino alla stazione di Prato Borgonuovo. Le autorità stanno gestendo la situazione e si attendono aggiornamenti sulla ripresa del servizio.

PRATO – Circolazione ferroviaria sospesa tra Prato e Pistoia nel pomeriggio di oggi, 21 gennaio 2026. Una persona è stata investita intorno alle 17 da un treno regionale nei pressi della stazione di Prato Borgonuovo. Sul posto le forze dell'ordine per gli accertamenti. A causa dell'incidente la circolazione è stata interrotta sulla tratta Prato-Pistoia e sono sette i treni regionali che sono stati cancellati da Trenitalia.

Treni, lavori linea Firenze-Viareggio: modifiche alla circolazione dei regionaliDal 12 gennaio al 6 marzo 2026, sulla linea Firenze-Viareggio, sono previste modifiche alla circolazione dei treni regionali a causa di lavori di rinnovo dei binari effettuati da Rete Ferroviaria Italiana.

Treni, persona investita tra Prato e Pistoia: ritardi e cancellazioni sulla lineaNella giornata del 21 gennaio 2026, sulla linea ferroviaria tra Prato e Pistoia si sono verificati ritardi e cancellazioni a causa di un incidente, in cui una persona è stata investita da un treno.

