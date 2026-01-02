Il teatro accoglie il re dei clown, un protagonista che invita a riflettere sull’importanza della risata. Secondo lui, questa forma di espressione permette di sentirsi meno soli, creando un legame tra pubblico e performer. In un mondo complesso, il clown diventa simbolo di condivisione e leggerezza, ricordandoci che anche nelle difficoltà, un sorriso può fare la differenza.

"Credo che ci sia una forma di riconoscenza nei confronti del clown: la risata ci fa sentire meno soli. Appena ridi sei automaticamente con qualcuno. E quando il mondo sembra attraversare la sua fase peggiore, è in quel momento che il clown ha maggiore ragione di esistere. Proprio come il medico. Solo che noi non curiamo, allontaniamo solo un attimo il dolore dell’anima. Giusto per un paio d’ore". Detto niente. Figurarsi se il medico in questione è un super specialista internazionale, capace di far ridere a ogni latitudine: dal Perù alla Russia, da Monte Carlo a New York. Lì dove il suo faccione sorridente è apparso per anni sui display di Times Square. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il re dei clown protagonista a teatro: "La risata ci fa sentire meno soli"

Leggi anche: "Ci avete fatto sentire meno soli, grazie aretini". La lettera del padre della bimba di 4 anni investita vicino a scuola

Leggi anche: Messaggi dei parenti per far sentire meno soli i detenuti a Natale: il carcere di Lodi raccoglie radioline a pile

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Il re dei clown protagonista a teatro: La risata ci fa sentire meno soli.

18 dicembre 1921 - 18 dicembre 2025 Anniversario di Yuri Nikulin Oggi ricorre l'anniversario della nascita di Yuri Nikulin (18 Dicembre1921 – 21 Agosto 1997), clown e attore protagonista di molti celebri film sovietici. È conosciuto soprattutto per i suoi ruoli ne - facebook.com facebook