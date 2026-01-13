Interramento della ferrovia si svelano le proposte dei cittadini sul cantiere

Si riprende la discussione sulla ferrovia interrata di via Bologna a Ferrara. L'incontro, ultimo del percorso partecipato ‘Fermate di confronto’ promosso dal Comune, coinvolge cittadini e stakeholder per analizzare le proposte e le prospettive legate al cantiere. Un’occasione importante per condividere idee e valutare le soluzioni più adatte a migliorare la viabilità e la qualità urbana dell’area interessata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.