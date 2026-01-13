Interramento della ferrovia si svelano le proposte dei cittadini sul cantiere

Da ferraratoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si riprende la discussione sulla ferrovia interrata di via Bologna a Ferrara. L'incontro, ultimo del percorso partecipato ‘Fermate di confronto’ promosso dal Comune, coinvolge cittadini e stakeholder per analizzare le proposte e le prospettive legate al cantiere. Un’occasione importante per condividere idee e valutare le soluzioni più adatte a migliorare la viabilità e la qualità urbana dell’area interessata.

Si torna a parlare della ferrovia interrata di via Bologna. È, infatti, in programma uno degli ultimi incontri del percorso partecipato ‘Fermate di confronto’ promosso dal Comune di Ferrara per l'area interessata dal cantiere Fer. Lunedì 19 alle 19, al centro di promozione sociale Rivana Garden. 🔗 Leggi su Ferraratoday.itImmagine generica

Leggi anche: Interramento della ferrovia, parola ai cittadini per sentire le loro proposte e idee

Leggi anche: Aeroporto Marconi, rumore e sorvoli: le proposte dei cittadini per l’osservatorio comunale

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.