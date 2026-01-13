Interramento della ferrovia si svelano le proposte dei cittadini sul cantiere
Si riprende la discussione sulla ferrovia interrata di via Bologna a Ferrara. L'incontro, ultimo del percorso partecipato ‘Fermate di confronto’ promosso dal Comune, coinvolge cittadini e stakeholder per analizzare le proposte e le prospettive legate al cantiere. Un’occasione importante per condividere idee e valutare le soluzioni più adatte a migliorare la viabilità e la qualità urbana dell’area interessata.
Si torna a parlare della ferrovia interrata di via Bologna. È, infatti, in programma uno degli ultimi incontri del percorso partecipato ‘Fermate di confronto’ promosso dal Comune di Ferrara per l'area interessata dal cantiere Fer. Lunedì 19 alle 19, al centro di promozione sociale Rivana Garden. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
