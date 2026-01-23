Interramento ferrovia | stop ai treni fino al 2027

A causa dei lavori di interramento sulla linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore, i treni tra Bologna e Budrio saranno sospesi fino al febbraio 2027. L’intervento, che coinvolge il tratto Bologna-Via Larga e la rimozione del passaggio a livello di Ca’ dell’Orbo a Castenaso, rappresenta una fase importante per il miglioramento infrastrutturale della linea.

Dopo il confronto con il Comitato utenti, la Regione potenzia il servizio sostitutivo bus. Ecco le modifiche principali Nuova fase per i cantieri della linea ferroviaria Bologna-Portomaggiore. Per consentire i lavori di interramento nel tratto Bologna-Via Larga e la rimozione del passaggio a livello di Ca' dell'Orbo (Castenaso), la circolazione ferroviaria tra Bologna e Budrio resterà sospesa fino a febbraio 2027. Dal 1° febbraio 2026 entra in vigore un nuovo piano, dopo il confronto tra Regione, Comuni e Comitato Pendolari. La novità principale riguarda il nodo di Budrio. Il servizio bus sostitutivo, inizialmente limitato alla tratta Bologna Autostazione-Roveri, viene prolungato fino alla stazione di Budrio.

