Inter tutte le stravaganze di Taribo West

Il passato dell’Inter si arricchisce di immagini e momenti singolari legati a Taribo West, ex calciatore che ha lasciato il segno con le sue caratteristiche acconciature e comportamenti. Tra le scene ricordate ci sono le treccine colorate, che variavano tra il nero e l’azzurro con la nazionale nigeriana, e un episodio con Andrej Kanchelskis durante una partita con la Fiorentina, quando West si fece tagliare i capelli con una forbice.

Fotogrammi dal passato. Le treccine colorate (nerazzurre quando indossava la maglia della Beneamata, biancoverdi nella nazionale nigeriani) e la sconsiderata forbice sull’ala della Fiorentina Andrej Kanchelskis. la zuccata decisiva nei supplementari – quarti di finale – contro lo Schalke 04 e l’increscioso episodio della maglia gettata a Mircea Lucescu, reo Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, tutte le stravaganze di Taribo West Articoli correlati Leggi anche: Corriere dello Sport – è fatta con il West Ham, tutte le cifre dell’affare Formazioni ufficiali Inter Juve: le scelte di Spalletti per il derby d’Italia. Sciolte tutte le riservedi Redazione JuventusNews24Formazioni ufficiali Inter Juve: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera a San Siro...