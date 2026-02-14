Luciano Spalletti ha deciso le formazioni ufficiali di Inter e Juve per il derby d’Italia di questa sera a San Siro, dopo aver sciolto gli ultimi dubbi sulla formazione. La decisione arriva in un momento in cui entrambe le squadre cercano punti importanti per la classifica, con i nerazzurri che puntano sui talenti di Lautaro Martinez e i bianconeri che si affidano alla creatività di Chiesa.

Formazioni ufficiali Inter Juve: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera a San Siro. Luciano Spalletti ha ufficializzato le proprie scelte per il Derby d’Italia, confermando una Juventus coraggiosa e votata all’attacco. Tra i pali ci sarà Michele Di Gregorio, atteso da una prova di riscatto dopo le critiche ricevute con la Lazio. La retroguardia a quattro sarà composta dagli esterni Kalulu e Cambiaso, motori infaticabili chiamati a bilanciare la fase difensiva e le sovrapposizioni, mentre al centro rientra dal primo minuto Kelly per far coppia con l’inamovibile Bremer. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Inter Juve: le scelte di Spalletti per il derby d’Italia. Sciolte tutte le riserve

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus e Lecce per la partita di questa sera all’Allianz Stadium.

Ecco le formazioni ufficiali di Juventus-Cremonese, con le scelte di Spalletti per questa importante partita di campionato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Coppa Italia Primavera | Inter-Juventus, le formazioni ufficiali; Inter-Juve, le ultime dalle infermerie: Barella scalpita, Conceiçao punta San Siro; Inter–Juventus, le formazioni ufficiali; Inter-Juventus: probabili formazioni e statistiche.

Formazioni ufficiali Inter Juve: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera a San SiroFormazioni ufficiali Inter Juve: le scelte di Spalletti per la sfida di campionato in programma questa sera a San Siro Luciano Spalletti ha ufficializzato le proprie scelte per il Derby d’Italia, conf ... juventusnews24.com

Formazioni ufficiali Inter-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Pio Esposito, Conceiçao, McKennie, Kelly e MirettiInter e Juventus si ritrovano una di fronte all'altra 5 mesi dopo il 4-3 bianconero di metà settembre: le scelte di formazione di Cristian Chivu e Luciano Spalletti. goal.com

“Inter-Juve, Chivu sceglie Zielinski in regia” (Sky) facebook

INTER-JUVE: OCCHIO AL PIANISTA. TUDOR A COTTIMO: SOLO COMOLLI C’È CASCATO. E LUKA RICAMA youtu.be/psVGVHdQpUw x.com