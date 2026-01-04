Inter Marotta svela | Cancelo? Ha un contratto molto oneroso che nessuno in Italia può affrontare Per Frattesi la nostra strategia è questa

In vista della prossima partita, Marotta dell'Inter ha commentato la situazione contrattuale di Cancelo, sottolineando come il suo ingaggio sia molto elevato e difficile da sostenere nel calcio italiano. Ha anche condiviso la strategia della società riguardo a Frattesi, offrendo uno sguardo sulle recenti scelte di mercato e sulle prospettive future del team.

