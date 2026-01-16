Udinese Inter e se fosse la partita di Frattesi? I bianconeri sono la sua vittima preferita in Serie A | il dato

L'incontro tra Udinese e Inter si concentra anche sul rendimento di Davide Frattesi, che ha avuto particolare successo contro i bianconeri in Serie A. Questo dato evidenzia la sua attitudine nelle sfide contro l’Udinese, diventando una delle sue vittorie più frequenti nel campionato. Analizzare questa statistica permette di comprendere meglio il ruolo e l’impatto del centrocampista nerazzurro nelle sfide contro la squadra friulana.

Inter News 24 Udinese Inter, il centrocampista nerazzurro vede nei friulani la sua vittima preferita: ecco il dato. Le statistiche non lasciano spazio a dubbi: Davide Frattesi ha trovato nell’ Udinese il bersaglio ideale per le sue incursioni offensive. Il numero 16 nerazzurro, infatti, ha messo a segno ben cinque gol contro la formazione bianconera in Serie A. Si tratta di un dato impressionante, se si considera che Frattesi ha segnato almeno tre reti in più contro i friulani rispetto a qualsiasi altra squadra affrontata nel massimo campionato italiano. Questo feeling non è solo un retaggio del passato vissuto con la maglia del Sassuolo, ma si è confermato con forza anche sotto la gestione di Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

