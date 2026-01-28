Inter Women colpo per il futuro | ufficiale l’arrivo di Annika Paz dal River Plate

L’Inter Women ha annunciato l’arrivo di Annika Paz, giovane attaccante argentina proveniente dal River Plate. La società rossonera punta sul suo talento e spera di rafforzare la squadra per il futuro. Paz, appena 19enne, arriva in Italia con molta voglia di mettersi in mostra e contribuire ai successi del club.

L’ Inter continua a investire in prospettiva e ufficializza l’ingaggio di Annika Paz, attaccante argentina di straordinaria precocità proveniente dal River Plate. La calciatrice ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027, scelta che conferma la strategia nerazzurra di puntare su profili internazionali di alto livello sin dalla giovane età per rafforzare l’area femminile. L’operazione è stata formalizzata attraverso una nota del club e rappresenta un segnale chiaro: l’Inter Women guarda lontano, costruendo valore tecnico e identità competitiva nel medio periodo. Un talento precoce tra club e Nazionale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

La Juventus Women torna al successo: tris al Parma, ora l’Inter é a un passoBonansea apre le marcature nel giorno della sua 150ª presenza con la maglia bianconera e la squadra di Canzi piega le emiliane ... tuttosport.com

Serie A Women, Milinkovic regala all'Inter il derby d'Italia. Colpo Ternana in codaNelle due gare che hanno chiuso la decima giornata di Serie A Women arrivano due vittorie interne. A Milano va in scena l’incontro più importante. tuttomercatoweb.com

L’Inter Women investe sul futuro e annuncia l’ingaggio dell’attaccante argentina classe 2008 Annika Paz - facebook.com facebook

Annika #Paz: "Essere la prima argentina della storia dell'Inter Women è un orgoglio" x.com