Juve ansia Yildiz | contusione al polpaccio Bremer corre ancora a parte

Yildiz si infortuna al polpaccio a causa di una contusione, preoccupando i tifosi bianconeri. La squadra si prepara alla partita più importante del mese, con Bremer che continua ad allenarsi a parte per un problema muscolare. La presenza dei due giocatori resta incerta, mentre i medici monitorano attentamente la loro condizione. La Juventus affronta giorni decisivi per la formazione e le strategie da adottare in vista delle prossime sfide.

La Juventus entra nella settimana più critica della propria stagione con il fiato sospeso e un’infermeria che non accenna a svuotarsi. Il sodalizio bianconero, ancora scosso dal fragoroso rovescio interno contro il Como, deve ora gestire le condizioni del suo uomo più rappresentativo: Kenan Yildiz. Il fantasista turco, uscito dolorante dall’ultima sfida dell’Allianz Stadium, ha riportato una contusione al polpaccio sinistro. Sebbene l’entourage medico escluda al momento lesioni gravi, il numero dieci verrà valutato giorno per giorno dallo staff di Luciano Spalletti. La sua presenza mercoledì sera contro il Galatasaray, in un match dove la “Vecchia Signora” è chiamata a ribaltare il pesantissimo 5-2 dell’andata, resta dunque avvolta nel mistero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

