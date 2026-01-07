Dal capoluogo alla provincia La grande nevicata dell’Epifania Disagi al traffico e scuole chiuse

Dalla città alla provincia, l’Epifania ha portato una consistente nevicata nel Maceratese. Mentre i paesaggi si sono tinte di bianco, creando un’atmosfera festosa per i più piccoli, si sono verificati disagi al traffico, con auto intraversate e alberi caduti. Le scuole sono state chiuse per garantire la sicurezza di studenti e cittadini. La situazione richiede attenzione e prudenza nelle prossime ore.

La Befana ha portato la neve nel Maceratese. Paesaggi da cartolina e festa per i bambini, ma anche disagi alla viabilità, auto intraversate e alberi caduti. Tanti Comuni hanno disposto, anche in via precauzionale, la chiusura delle scuole: nel capoluogo di provincia, a Tolentino, Camerino, San Severino, Recanati, Monte San Martino, Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo, Serrapetrona, Pioraco, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sefro, Fiuminata, Appignano, Sant'Angelo in Pontano, Treia, Pollenza, Monte San Giusto, Matelica, Castelraimondo, Loro Piceno, Colmurano, Sarnano, Montefano, Valfornace, Visso, Muccia, Petriolo, Montecassiano, Mogliano, Cingoli, Apiro, Fiastra, Serravalle di Chienti, Gagliole, Penna San Giovanni.

