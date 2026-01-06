Dopo la nevicata dell'Epifania, diverse scuole dell'entroterra cesenate, tra cui Sarsina, resteranno chiuse mercoledì. La decisione è stata presa a causa delle condizioni meteorologiche e delle previsioni di neve fino a metà mattina. La chiusura mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico in questa fase di persistente maltempo.

Scuole chiuse dopo la nevicata dell'Epifania in alcuni comuni dell'entroterra cesenate, in primis a Sarsina: “A causa del perdurare della nevicata e considerate le previsioni meteo che indicano neve fino alle ore 11 di domani, è stata firmata un’ordinanza di chiusura delle scuole - ha scritto sui. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Dopo la nevicata scuole chiuse mercoledì in diversi comuni nell'entroterra cesenate

Leggi anche: Allerta meteo scuole chiuse mercoledì 22 ottobre: stop alle lezioni in diversi comuni della Toscana

Leggi anche: Ieri in Campania: scuole chiuse in diversi comuni per il terremoto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Neve negli Yvelines mercoledì 7 gennaio, previsioni e scuole chiuse per motivi di trasporto; Allerta meteo per neve in Emilia-Romagna: dove e quando inizia. Le previsioni aggiornate; Allerta Meteo Epifania: Roma sott’acqua, neve a Firenze, Bologna, Venezia e Trieste. Befana memorabile per le nevicate al Centro Italia, scuole chiuse anche 7 e 8 gennaio; Video. Forti nevicate: scuole chiuse in 14 province turche.

Scuole chiuse in Toscana, l’elenco dei Comuni. Dopo le nevicate preoccupa l’allerta ghiaccio - Molti sindaci stanno emettendo delle ordinanze sulla base del provvedimento emesso dalla sala operativa della protezione civile regionale. lanazione.it