Ad Affari Tuoi c'è Banfy il neomelodico sinti di Tortona | Canto in napoletano perché questa musica è universale

Ad Affari Tuoi si presenta Banfy, il giovane cantante neomelodico di origine Sinti di Tortona, che interpreta il napoletano come linguaggio universale. Accanto a lui, il misterioso artista piemontese conosciuto per il successo virale

Ad Affari Tuoi arriva il misterioso cantante piemontese, diventato virale negli ultimi mesi con la canzone Bam Bam: "Mi chiamo così perché mio padre era un fan di Lino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Giancarlo ad Affari Tuoi accetta l’assegno del dottore contro ogni aspettativa: “Sono soldi”, il finale epico

Leggi anche: Il sosia di De Martino: “Per strada chiedono se sia suo fratello, non ho ancora ricevuto l’euro vinto ad Affari Tuoi”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Affari Tuoi il sospetto choc su Orazio | Sa cosa c' è nel pacco; Affari Tuoi l’euforia per Gennarino mette a rischio tutto Ma il finale è inaspettato; Lotteria Italia 2025-2026 | oggi i biglietti vincenti Ma c' è chi ha già vinto; Rita Dalla Chiesa contro Affari Tuoi per Gennarino | cosa è successo.

Affari Tuoi, Emma rifiuta Stefano: salta tutto, cosa sta succedendo - Emma Marrone ha rifiutato l'invito di Stefano De Martino per lo Speciale Lotteria Italia di Affari Tuoi, ma si ritroveranno presto ... msn.com