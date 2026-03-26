Instancabile dedizione in difesa dei valori della nostra terra | premio a Danilo Anelli

Viene assegnato un premio a un uomo che ha dedicato la sua vita alla tutela dei valori locali e alla promozione della cultura della regione. Il riconoscimento celebra una lunga carriera nel settore associativo, caratterizzata da un forte impegno nel mantenere vive le tradizioni e i dialetti locali. Tra le iniziative di rilievo quella di aver trasformato un teatro in un punto di aggregazione per i residenti, promuovendo incontri tra teatro dialettale e solidarietà.

«Un riconoscimento per una carriera associativa d’eccellenza di chi si è fatto custode della piacentinità. Un razdur con spirito di servizio a cui si deve la felice intuizione di far diventare il President il luogo dei piacentini dove teatro (dialettale) e solidarietà s’incontrano. Essere piacentini è un atto d’amore quotidiano e instancabile è la sua dedizione in difesa dei valori più autentici della nostra terra». Questi alcuni passaggi della motivazione dell’assegnazione da parte del Consiglio direttivo della Famiglia Piasinteina del premio “Piacentino benemerito” 2026 al suo presidente Danilo Anelli. Motivazione letta da Cesare Ometti nel corso della cerimonia di consegna dell’onorificenza che si è svolta al PalabancaEventi (gentilmente concesso) in una gremita Sala Corrado Sforza Fogliani. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - «Instancabile dedizione in difesa dei valori della nostra terra»: premio a Danilo Anelli Articoli correlati "Testimone instancabile dei valori di libertà, democrazia e diritti""Con la scomparsa di Amalia Geminiani perdiamo un’altra grande donna simbolo della Resistenza nelle nostre terre, testimone instancabile dei valori... Leggi anche: Vigili fuoco, Mattarella: instancabile dedizione al bene comune