Vigili fuoco Mattarella | instancabile dedizione al bene comune

Il Presidente della Repubblica ha partecipato a una cerimonia dedicata ai vigili del fuoco, sottolineando l’impegno quotidiano di questi operatori nel garantire la sicurezza della comunità. Durante l’evento sono stati ricordati i valori di dedizione e servizio che caratterizzano il loro lavoro, evidenziando l’importanza di un corpo che opera instancabilmente per proteggere cittadini e patrimonio. La celebrazione ha coinvolto numerosi rappresentanti delle istituzioni e del personale dei vigili del fuoco.

Roma, 27 feb. (askanews) – "La celebrazione dell'istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – per la prima volta il 27 febbraio – costituisce l'occasione per rinnovare la riconoscenza e la gratitudine della Repubblica a quanti...