Sotto Sanremo 2026 che cos’è il Festival raccontato con lo sguardo degli under 30

Sanremo 2026 si avvicina con molte novità, soprattutto per i più giovani. La Rai ha lanciato una nuova serie, “Sotto Sanremo”, pensata proprio per catturare l’attenzione della Gen Z. Il festival si sta trasformando, puntando su contenuti che parlino direttamente ai ragazzi under 30. Carlo Conti, il direttore artistico, ha già annunciato alcune novità, e ora si attende di vedere come reagiranno gli spettatori più giovani.

Sanremo 2026 si annuncia come il Festival delle novità sotto molteplici punti di vista. Agli annunci del direttore artistico Carlo Conti si affiancano infatti quelli della Rai, sempre più decisa a conquistare i favori dei giovanissimi: proprio per la Gen Z, infatti, è pensata la nuova serie Sotto Sanremo. Sotto Sanremo, cos’è la nuova serie sul Festival targata Gen Z. Un vocale di Carlo Conti, misterioso e inaspettato, arriva sui telefoni di Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. Le invita al Festival di Sanremo, e lascia intendere che le tre giovani artiste e influencer avranno accesso al cuore della kermesse della canzone italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

Il Festival di Sanremo 2026 è iniziato con le prove ufficiali dei 30 cantanti Big, accompagnati dall'Orchestra, a Roma.

Anna Lou Castoldi, Nicole Rossi ed Elisa Maino alla guida di Sotto Sanremo, il programma di cui si sentiva un’incredibile necessitàSotto Sanremo è il nuovo programma di RaiPlay in occasione del Festival di Sanremo 2026. Ecco chi conduce e di cosa si tratta ... davidemaggio.it

Sanremo 2026, la guida completa: i cantanti, gli ospiti, i duetti e il programma serata per serataNel 2026, poi, torna anche il DopoFestival, incentrato sul meglio delle serate e sulle reazioni a caldo alle esibizioni degli artisti e degli ospiti: andrà in onda dal 24 al 27 febbraio 2026 con la ... deejay.it

