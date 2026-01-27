lo sguardo feroce di una bambina per svelare le bugie degli adulti

In questo romanzo di Sergio Pusinanti, una bambina con uno sguardo deciso mette in discussione le bugie degli adulti, offrendo uno sguardo critico sulla famiglia borghese contemporanea. L’opera, pubblicata da Epigraphia nel 2025, combina un’atmosfera quasi fiabesca con un’analisi profonda e senza compromessi delle dinamiche familiari.

Esistono libri con titoli quasi fiabeschi, ma che nascondono una realtà ben diversa. ‘Il mistero del peluche ucciso a mezzanotte’, opera letteraria del ferrarese Sergio Pusinanti, edita da Epigraphia (2025), è esattamente questo: un’analisi spietata e fuori dagli schemi della famiglia borghese contemporanea, condotta da una voce del tutto inaspettata. La guida del lettore in questo labirinto di ipocrisie è Allison Kimberly, una bambina di soli tre anni. Non aspettatevi, però, balbettii o ingenuità. Allison possiede il linguaggio di una persona colta e il cinismo di chi ha già capito tutto del mondo adulto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

