Inseguimento da film sull’A1 | non si ferma all’alt arrestato dopo lo schianto

Questa mattina sull’autostrada A1, gli agenti della Polizia di Stato di Cassino hanno inseguito un’auto di grossa cilindrata che correva a tutta velocità tra le auto in coda. L’auto non si è fermata all’alt e ha tentato di sfuggire, portando a un inseguimento che è finito con uno schianto. Alla fine, il conducente è stato arrestato, mentre i vigili stanno ancora ricostruendo i dettagli dell’accaduto.

Corsa folle tra le auto, poi la fuga a piedi oltre il new jersey. Decisivo l'intervento della Polstrada e della Guardia di Finanza Gli agenti della Polizia di Stato di Cassino notavano sulla carreggiata sud dell'autostrada A1 un'auto di grossa cilindrata che viaggiava ad alta velocità nonostante il traffico intenso. Pertanto gli operatori della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino intimavano l'Alt ma il conducente anziché arrestare la marcia si dava a precipitosa fuga zigzagando a fortissima velocità tra le vetture in transito. Il fuggitivo usciva dal mezzo e attraverso il new jersey centrale attraversava la carreggiata opposta creando problemi agli utenti in transito che dovevano effettuare repentine manovre per evitare di investirlo.

