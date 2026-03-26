Insegnante accoltellata a Trescore Balneario il dibattito in rete | Ha scelto di lavorare a scuola non di andare in guerra Finché si dice che questo disagio va compreso non si risolve nulla Mancano le basi date a casa dai genitori

Dopo l’accoltellamento di un’insegnante a Trescore Balneario, sui social sono comparsi numerosi commenti riguardanti il ruolo degli insegnanti e le cause di episodi violenti in ambito scolastico. Alcuni utenti hanno sottolineato come l’insegnamento rappresenti una scelta professionale, lontana da conflitti come la guerra. Altri hanno evidenziato come la mancanza di un’educazione solida in famiglia possa contribuire a comportamenti aggressivi.