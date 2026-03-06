Lino Guanciale | Finché si dirà che il patriarcato non esiste perché in casa comanda la moglie non cambierà nulla

Lino Guanciale ha commentato durante una conferenza stampa la discussione sul patriarcato, affermando che finché si continuerà a sostenere che non esiste perché in alcune case comanda la moglie, nulla cambierà. Ha aggiunto che frasi di questo tipo, come quella ascoltata recentemente, sono dichiarazioni che non contribuiranno ad un reale progresso. La serie tv Le libere donne sarà trasmessa martedì 10 marzo.

"Ho sentito delle frasi come 'Il patriarcato non esiste perché mia moglie comanda a casa' e sono dichiarazioni come queste che non ci faranno andare avanti": a dirlo è stato Lino Guanciale nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie tv Le libere donne, in onda martedì 10 marzo in prima serata su Rai1. Un concetto che ben esprime il suo punto di vista sulla visione femminile attuale, con un chiaro riferimento all'acceso scambio di battute avvenuto nella settimana del Festival di Sanremo tra un giornalista e la band femminile Bambole di pezza.