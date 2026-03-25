Bergamo operata insegnante accoltellata dallo studente 13enne Valditara | Serve una riflessione

A Bergamo, un'insegnante di 57 anni è stata ferita con un coltello davanti alla sua aula. Lo studente di 13 anni coinvolto è stato arrestato e accusato di aver pianificato l’aggressione. L’episodio si è verificato in un contesto scolastico e sta attirando l’attenzione delle autorità. Il ministro dell’istruzione ha richiesto una riflessione sui comportamenti nelle scuole.

Si chiamaChiara Mocchil’insegnante 57enne che questa mattina è stata accoltellata aBergamo, precisamente a Trescore. Alle 7.50, all’ingresso dell’aula 3°A, il giovane 13enne avrebbe colpito al collo la sua insegnante di francese. Il ragazzino indossava un pantalone mimetico ed una maglia con scritto ‘Vendetta‘. Un atto quasi premeditato sembra dalle prime indiscrezioni. La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata operata. L’insegnante, secondo fonti ospedaliere, non sarebbe in pericolo di vita anche se le sue condizioni restano serie. Sull’episodio i carabinieri hanno spiegato in un nota che“si è trattato di un gesto isolato”,che non risultano altre persone coinvolte e che “il movente non è riconducibile a finalità terroristiche”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Bergamo, operata insegnante accoltellata dallo studente 13enne. Valditara: “Serve una riflessione” Articoli correlati Bergamo, insegnante accoltellata da uno studente 13enneA Bergamo un'insegnante di 57 anni sarebbe stata accoltellata davanti l'aula da un giovane di 13 anni. Insegnante accoltellata da uno studente davanti a scuola: grave una 57enne a BergamoUna insegnante di 57 anni è stata trasportata stamani in condizioni gravi in ospedale a Bergamo. Tutto quello che riguarda Bergamo operata insegnante accoltellata... Argomenti discussi: Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni. Gli studenti di Chiara Mocchi, la prof accoltellata a Trescore: Un’insegnante bravissima. Severa? Sì, per il nostro beneRagazzi e genitori concordano sul valore umano e professionale della professoressa 57enne aggredita da un alunno di terza media. La collega sconvolta: Una persona eccezionale ... ilgiorno.it Bergamo, studente 13enne accoltella l’insegnante fuori da scuola: la donna è in gravi condizioniGravissimo episodio all'istituto scolastico di Trescore Balneario: la 57enne è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Bergamo ... affaritaliani.it