A Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, si è verificato un episodio violento in cui un ragazzo di 13 anni ha ferito con un coltello un insegnante di francese. L'episodio ha suscitato numerosi interrogativi sulle circostanze che hanno portato all'aggressione. Le autorità stanno indagando per chiarire i dettagli dell'accaduto e le motivazioni del giovane.

Sono ancora tanti gli interrogativi che avvolgono quanto accaduto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un 13enne ha accoltellato la propria insegnante di francese. La donna non è più in pericolo di vita, le trasfusioni in elicottero l’hanno salvata ma restano le domande sul perché un ragazzino arrivi a tanto, presentandosi a scuola con un coltellaccio e una scacciacani, e facendo trovare in casa il materiale per la realizzazione di un ordigno. Ieri mattina per uscire di casa ha indossato un’uniforme dell’esercito e una t-shirt con la scritta “ vendetta ” e partendo da qui, forse, si possono mettere assieme i pezzi di un puzzle che dovrà essere ricomposto, anche con l’aiuto psicologico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il brutto voto o la lite con un compagno: cosa c’è dietro l’accoltellamento dell’insegnante a Bergamo

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