Chiara Mocchi chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore Balneario

Una insegnante è stata accoltellata da uno studente di 13 anni in una scuola di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, poco prima dell'inizio delle lezioni. L'episodio si è verificato questa mattina e ha coinvolto una docente di nome Chiara Mocchi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le indagini.

Bergamo, 25 marzo 2026 – Tragedia sfiorata in una scuola della Bergamasca: un’ insegnante, Chiara Mocchi, è stata accoltellata da uno studente di 13 anni, poco prima dell’inizio delle lezioni, questa mattina, a Trescore Balneario. Trescore Balneario, studente accoltella un'insegnante: è grave Chi è Chiara Mocchi. La vittima dell’aggressione è Chiara Mocchi, 57 anni, professoressa di francese. Ha lavorato per diversi anni alla facoltà di Lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Bergamo come lettrice del dipartimento di francese e poi ha scelto di spostarsi alle scuole medie. Oggi insegna all’ istituto comprensivo Leonardo Da Vinci di via Damiano Chiesa, a Trescore Balneario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiara Mocchi, chi è l’insegnante accoltellata da uno studente in una scuola a Trescore Balneario Articoli correlati Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa a... Bergamo, insegnante Chiara Mocchi accoltellata a scuola da uno studente di 3° media, lui indossava maglia con scritta "vendetta"Studente di 13 anni accoltella una prof a Trescore Balneario: docente in gravi condizioni, fermato il ragazzo, indossava una maglietta con scritto... Prof accoltellata da un 13enne a scuola, Salvini: «Cortocircuito nelle famiglie, interroghiamoci» Una selezione di notizie su Chiara Mocchi Discussioni sull' argomento Bergamo, 13enne accoltella la professoressa a scuola: è in gravi condizioni; Il sesso e gli italiani, boom dei rapporti a tre. Femmine più precoci dei maschi, solo 6 uomini su 10 capiscono il no di una donna. Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa ... msn.com Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata a scuola: lo studente 13enne immobilizzato da un altro insegnanteSi chiama Chiara Mocchi, la professoressa di francese 57enne accoltellata oggi nei corridoi dell’Istituto comprensivo di via Damiano Chiesa ... msn.com La testimonianza di una madre accorsa all’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove Chiara Mocchi, professoressa di francese di 57 anni, è stata ferita a coltellate da uno studente di 13 anni, prima dell’inizio - facebook.com facebook La professoressa Chiara Mocchi accoltellata stamattina da un giovanissimo studente in una scuola media di Trescore Balneario, è ricoverata in gravi condizioni a Bergamo. Mentre il pensiero di tutti noi è rivolto a lei nella speranza che sia presto fuori pericolo, x.com