Chiara Mocchi, l’insegnante ferita durante un episodio avvenuto ieri mattina in una scuola media di Trescore Balneario, è uscita dalla terapia intensiva dopo aver trascorso la notte senza complicazioni. La donna era stata colpita da un’aggressione avvenuta all’interno dell’istituto scolastico e le sue condizioni sono state monitorate nelle ultime ore.

Ha trascorso la notte in terapia intensiva senza complicazioni Chiara Mocchi, l’insegnante ferita ieri mattina in un’aggressione avvenuta in una scuola media di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Secondo quanto si apprende, le condizioni della docente sono in miglioramento e questa mattina i medici ne hanno disposto il trasferimento in reparto. La donna era stata ricoverata in prognosi riservata dopo essere stata colpita con un coltello all’interno dell’istituto scolastico da un alunno 13enne. Il ragazzo, subito bloccato e poi fermato dai carabinieri, al momento del gesto indossava una maglietta con la scritta ‘Vendetta’. Nello zaino aveva anche una pistola scacciacani. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Trescore Balneario, l’insegnante accoltellata lascia la terapia intensiva

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