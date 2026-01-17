Il governo Meloni prepara la legge salva Almasri | cosa prevede e cosa c’entra il generale libico

Il governo Meloni si prepara a presentare il nuovo decreto Sicurezza, includendo la legge “salva Almasri”. Questa norma consente il rimpatrio di soggetti ritenuti pericolosi o potenzialmente dannosi per le relazioni internazionali. Tra le novità, si discute anche di misure che coinvolgono il generale libico Almasri, evidenziando l’attenzione del governo su questioni di sicurezza e cooperazione internazionale.

Nella nuovo decreto Sicurezza in arrivo nelle prossime settimane c'è una norma che prevede la possibilità di rimpatriare persone pericolose o che possono "compromettere le relazioni internazionali". È proprio la descrizione che il governo fece del caso Almasri, generale libico rimandato nel proprio Paese dopo essere stato arrestato e velocemente scarcerato. Un caso per cui l'Italia è stata criticata duramente dalla Corte penale internazionale.

Dieci promesse non mantenute dal governo Meloni nel 2025 - In altri, sono battaglie storiche che anche quest’anno non sono state portate a termine, e anzi per certi versi sono state plat ... ilpost.it

Ricci (Pd): “Fitto e il Governo Meloni sostengano la proroga di 18 mesi del Pnrr. In gioco c’è l’economia italiana” - facebook.com facebook

CON IL GOVERNO MELONI MENO TASSE A FAMIGLIE E LAVORATORI I dati della CGIA di Mestre smentiscono in modo chiaro la propaganda dell’opposizione: negli ultimi quattro anni, in coincidenza con l’azione del Governo Meloni, il prelievo fiscale su fa x.com

