Il governo Meloni prepara la legge salva Almasri | cosa prevede e cosa c'entra il generale libico
Nella nuovo decreto Sicurezza in arrivo nelle prossime settimane c'è una norma che prevede la possibilità di rimpatriare persone pericolose o che possono "compromettere le relazioni internazionali". È proprio la descrizione che il governo fece del caso Almasri, generale libico rimandato nel proprio Paese dopo essere stato arrestato e velocemente scarcerato. Un caso per cui l'Italia è stata criticata duramente dalla Corte penale internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
