Gli inquinanti eterni sul Monte Rosa Greenpeace | La crisi climatica alimenta i rischi di diffusione nelle fonti di acqua dolce
Gli inquinanti eterni sono stati trovati anche sul Monte Rosa, con livelli più alti nel Lago di Lys. Greenpeace avverte che la crisi climatica sta contribuendo a diffondere questi sostanze tossiche nelle fonti di acqua dolce. La scoperta preoccupa gli esperti, che sottolineano come queste sostanze persistano a lungo nell’ambiente e rappresentino un grave rischio per la natura e le persone.
Gli inquinanti eterni sono stati trovati anche sul Monte Rosa, con maggiore concentrazione nel Lago di Lys. E non è una buona notizia, considerando che ci sono ancora pochi studi sulla contaminazione dei ghiacciai alpini in scioglimento e delle loro acque di deflusso. I risultati di due serie di campionamenti pubblicati da Greenpeace Italia ed effettuati sul versante meridionale del Monte Rosa (in Valle d’Aosta), svelano una significativa contaminazione delle acque di fusione del ghiacciaio del Lys, in concentrazioni simili a quelle riscontrate in altre aree alpine o di alta montagna in diverse regioni del mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
