Gli inquinanti eterni sul Monte Rosa Greenpeace | La crisi climatica alimenta i rischi di diffusione nelle fonti di acqua dolce

Gli inquinanti eterni sono stati trovati anche sul Monte Rosa, con livelli più alti nel Lago di Lys. Greenpeace avverte che la crisi climatica sta contribuendo a diffondere questi sostanze tossiche nelle fonti di acqua dolce. La scoperta preoccupa gli esperti, che sottolineano come queste sostanze persistano a lungo nell’ambiente e rappresentino un grave rischio per la natura e le persone.

