Inquinamento del fiume Sarno sequestrata un’azienda

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino hanno sequestrato un’azienda a Solofra. Durante un controllo, i militari hanno scoperto che l’attività industriale, che si occupa di fabbricazione e manutenzione di macchinari per l’industria del cuoio e delle pelli, stava contribuendo all’inquinamento del fiume Sarno. Le forze dell’ordine hanno messo i sigilli all’azienda per tutelare l’ambiente e fermare le emissioni dannose. Ora si aspetta una decisione sulle prossime mosse.

I Carabinieri del Nucleo Forestale di Serino, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, a seguito di controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dell'inquinamento del fiume Sarno, si recavano in agro del comune di Solofra presso la sede operativa di un'azienda dedita alla fabbricazione e manutenzione di macchine e apparecchiature per l'industria, cuoio e pelli. Nello specifico, i militari appuravano che la citata azienda deteneva in modo incontrollato rifiuti speciali pericolosi e non, tra cui fusti contenenti olii esausti, materiale ferroso e bombolette di gas.

