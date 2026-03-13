La Cna Massa Carrara segnala che il sistema produttivo locale sta affrontando una crisi a causa della carenza di capannoni e di giovani lavoratori. Secondo l’associazione, questa mancanza di strutture e di risorse umane mette a rischio la continuità delle attività industriali nella zona. La situazione evidenzia come senza adeguate infrastrutture e nuove leve, il settore sia in difficoltà.

"Senza capannoni e senza giovani il sistema produttivo è a rischio". Lo afferma la Cna Massa Carrara. "Dopo anni di problematiche legate al Sin e alle bonifiche delle aree industriali, il territorio di Massa Carrara attendeva una fase di rilancio e sviluppo degli spazi produttivi – afferma la Cna –. Ma la situazione resta ancora oggi sostanzialmente immobile: mancano i capannoni, manca la manodopera qualificata. E per le imprese del territorio apuano il rischio non è più solo il rallentamento, ma la perdita stessa del tessuto produttivo. La carenza di aree per insediamenti di artigiani e di piccole e medie imprese, unita alla difficoltà di reperire manodopera qualificata, rischia di mettere in ginocchio le attività locali e di spingere alcune realtà a delocalizzare fuori provincia". 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Mancano capannoni e forza lavoro. Il sistema produttivo è a rischio"

