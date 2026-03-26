Durante la partita che ha portato la Turchia in finale, il centrocampista dell'Inter è uscito dal campo a causa di un infortunio. La squadra ha vinto la match, ma le sue condizioni sono risultate preoccupanti. Le notizie sulle sue condizioni sono ancora in fase di aggiornamento, mentre i dettagli sull’incidente non sono stati resi noti.

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© Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, la Turchia vince ma perde il centrocampista! Preoccupazione dopo l’uscita dal campo: le condizioni

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