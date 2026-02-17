Infortunio Bremer | le condizioni del difensore dopo l' uscita campo

Bremer si è infortunato durante la partita contro il Galatasaray, lasciando il campo in modo immediato. La Juventus ha visto il suo difensore uscire dolorante, mentre i medici cercano di capire l’entità dell’infortunio. La scena si è svolta al Rams Park, dove i giocatori si sono fermati per assistere il compagno.

Una sfida cruciale della Champions League ha posto la Juventus di fronte a una situazione impegnativa in trasferta contro il Galatasaray, in scena al Rams Park di Istanbul. Un infortunio di rilievo ha interessato la retroguardia, costringendo lo staff tecnico a una gestione immediata dell’organizzazione difensiva. L’episodio si è verificato nel corso della prima frazione, portando a una sostituzione che ha inciso sull’equilibrio della linea difensiva e ha richiesto un rapido intervento medico e decisionale da parte dello staff. Nel corso del match, al minuto 28 Gleison Bremer ha avvertito una fitta al flessore della coscia destra dopo un intervento difensivo, richiedendo l’immediato intervento dello staff sanitario.🔗 Leggi su Mondosport24.com

Infortunio Bremer: problema fisico per il difensore in Galatasaray Juve. Le sue condizioni e cosa filtra problema al flessore destroBremer si è fatto male durante la partita tra Galatasaray e Juventus a causa di un problema al flessore destro.

