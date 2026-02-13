Inter Juve Lautaro Martinez vuole sbloccarsi nei big match in questa stagione | e i numeri contro i bianconeri sono negativi Il dato

Inter Juve, capitan Lautaro Martinez vuole sbloccarsi nei big match in questo campionato. Il numero di gol segnati contro la Juventus rimane basso, e lui cerca di cambiare rotta dopo aver faticato nelle sfide più importanti finora. Il dato che emerge è che l’attaccante argentino ha segnato solo una rete nelle ultime cinque partite contro i bianconeri, un rendimento che vuole migliorare già nel prossimo confronto.

Inter Juve, capitan Lautaro Martinez vuole sbloccarsi nei big match in questo campionato. I numeri contro i bianconeri però sono comunque negativi. La Juve si prepara alla notte di San Siro monitorando con estrema attenzione il pericolo pubblico numero uno: Lautaro Martinez. Secondo l’analisi proposta da Il Corriere dello Sport, il capitano nerazzurro domina la classifica cannonieri con 14 reti, staccando di sei lunghezze gli inseguitori, ma porta con sé un fastidioso “asterisco”. Il Toro, infatti, non ha ancora trovato la via del gol in uno scontro diretto in questo campionato. Una statistica che riflette perfettamente l’andamento dell’ Inter: pur guardando tutti dall’alto in classifica, la squadra non ha ancora vinto un big match, vivendo un digiuno che dura complessivamente da 13 incroci considerando anche le sfide contro Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Lautaro Martinez e Yildiz sono i protagonisti assoluti del derby d’Italia che si giocherà questa sera a San Siro, con i due attaccanti pronti a inseguire record personali e a migliorare i loro migliori piazzamenti stagionali.

Lautaro Martínez rappresenta un elemento fondamentale per l’Inter, ma la sua capacità di incidere nei grandi incontri resta una sfida.

