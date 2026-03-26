Influenza aviaria primo caso umano in Italia | cosa dobbiamo sapere e cosa preoccupa

In Italia è stato segnalato il primo caso di infezione umana da influenza aviaria, precisamente da virus Ah3N9 di tipo a bassa patogenicità. La persona coinvolta è stata sottoposta a trattamento medico e attualmente si trova in condizioni stabili. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di contenimento e analisi per prevenire ulteriori diffusioni.

Tanto tuonò che piovve, verrebbe da dire. A forza di parlarne anche in Italia si è registrato il primo caso umano di influenza aviaria, e più precisamente di un’infezione da virus Ah3N9 dell’influenza a bassa patogenicità. Tradotto: non si tratta di un virus particolarmente “cattivo” e con elevata capacità di diffusione. L’infezione, va ricordato, è stata identificata in un giovane proveniente da un Paese africano, quindi si tratta di un caso d’importazione e non direttamente sviluppatosi in Italia. Perché si può stare tranquilli. Oltre la cronaca del fatto, occorre ricordare che è importante la massima tranquillità, pur se ovviamente il monitoraggio da parte delle autorità sanitarie, a partire dal ministero della salute, è ispirato alla massima attenzione. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Influenza aviaria, primo caso umano in Italia: cosa dobbiamo sapere e cosa preoccupa Articoli correlati Leggi anche: Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in Europa | Centro referenza aviaria: "Non c'è stata diffusione uomo-uomo" Influenza aviaria, in Lombardia accertato primo caso umano in UeÈ stato accertato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. Contenuti utili per approfondire Influenza aviaria Temi più discussi: Influenza aviaria H9N2: il primo caso umano in Italia e i rischi reali; Caso di aviaria in Lombardia: è il primo contagio umano in Europa. Il ministero: Contratta all'estero; Primo caso umano di virus influenzale Aviaria (H9N2) in Europa, identificato in Lombardia. Ministero della Salute: Situazione sotto controllo; In Lombardia il primo caso umano in assoluto di influenza aviaria mai registrato in Italia. Influenza aviaria H9N2: il primo caso umano in Italia e i rischi reali - Focus.itIdentificato in Lombardia il primo caso umano in Europa di influenza aviaria H9N2. Ecco cosa sappiamo su rischi, sorveglianza e sicurezza alimentare secondo gli esperti. focus.it Influenza aviaria, identificato caso in Lombardia: è il primo umano in EuropaIdentificato in Italia il primo caso umano in assoluto di influenza aviaria. Si tratta di un uomo proveniente dall'Africa, dove è stato infettato dal ceppo H9N2 del virus, a bassa patogenicità. Le per ... msn.com In Lombardia è stato registrato il primo caso ufficiale in Europa di contagio umano da influenza aviaria H9 - facebook.com facebook Il paziente zero di influenza aviaria, trasmessa all’uomo per la prima volta in Italia, è una persona in arrivo dall’Africa, dove è stato infettato dal ceppo H9N2 del virus, a bassa patogenicità. Le persone che hanno avuto contatti con lui sono risultate tutte negativ x.com