influenza aviaria in lombardia accertato primo caso umano in ue

In Lombardia è stato confermato il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 in Europa. La scoperta riguarda una persona risultata infetta dal virus, che si aggiunge ai casi già segnalati in altre parti del mondo. Al momento, non sono stati divulgati dettagli sulle condizioni di salute del paziente o sulle eventuali misure adottate per contenere il contagio.

È stato accertato in Lombardia il primo caso umano di influenza aviaria H9N2 rilevato in Europa. La Regione Lombardia ha identificato un caso di infezione da virus influenzale A(H9N2) di origine animale (aviaria) a bassa patogenicità in una persona fragile con malattie concomitanti proveniente da un paese extraeuropeo dove ha contratto l’infezione, e attualmente ricoverato. Sulla base delle informazioni scientifiche ad oggi disponibili, come informa il Ministero della Salute, il contagio avviene tramite esposizione diretta al pollame infetto o ad ambienti o materiali contaminati. I casi umani sono caratterizzati da malattia lieve e non è stata mai riportata trasmissione da persona a persona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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