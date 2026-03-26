Un caso di influenza aviaria è stato riscontrato in un allevamento a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. L’intervento veterinario ha portato alla soppressione di un numero significativo di uccelli. Contestualmente, a Milano è stato segnalato il primo caso di infezione in un animale in questa regione. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno avviato le procedure di controllo e contenimento.

Un caso di influenza aviaria in un allevamento a Campi Bisenzio (Firenze) ha fatto scattare un’ingente operazione veterinaria con la soppressione di 1.000 volatili in circa 12 ore. Lo riferisce la Asl Toscana Centro che ha istituito una zona di sorveglianza in un raggio di dieci chilometri e ha disposto accertamenti a fini precauzionali sui lavoratori della struttura. Parte dei volatili era destinato alla macellazione, parte al ripopolamento a scopi venatori. Gli animali, un migliaio, sono stati tutti abbattuti. La notifica del caso di aviaria è stata trasmessa agli operatori lo scorso venerdì pomeriggio - oggi la Asl rende nota la vicenda -... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Influenza aviaria in un allevamento. E a Milano c’è il primo infettato

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