Infissi ordinati e pagati ma mai consegnati | condannati i titolari dell' azienda fallita

I titolari di un'azienda fallita sono stati condannati dopo che sono emersi casi di clienti che avevano ordinato e pagato infissi, senza riceverli mai. L'azienda, già in crisi finanziaria e di produzione, aveva comunque accettato ordini, anche se sapeva di non poter garantire la consegna e il montaggio dei prodotti.

L’azienda era già in difficoltà economica e produttiva, ma avrebbe continuato a prendere ordinazioni sapendo che non avrebbe mai potuto effettuare consegne e montaggio del materiale. La cliente, così, si era trovata senza soldi, avendo pagato la caparra, e senza gli infissi che aveva ordinato. Per questo motivo tre persone, con diverse responsabilità in azienda sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia con l’accusa di insolvenza fraudolenta. I tre, difesi dagli avvocati David Brunelli e Chiara Peparello, sono stati condannati a due mesi di reclusione, con la concessione delle attenuanti generiche, alla restituzione di 2.500 euro e al pagamento delle spese legali. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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